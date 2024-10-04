Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, Олег Фатенков:
"Диспансеризация не только способствует профилактике заболеваний, но и значительно улучшает качество жизни пожилых людей.
Почему она так важна для людей в возрасте старше 60 лет?
Профилактика заболеваний
Регулярные медицинские осмотры, которые входят в состав диспансеризации, помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Это особенно актуально для пожилых людей, поскольку они более подвержены хроническим недугам, таким, как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания,
остеопороз.
Раннее обнаружение этих заболеваний может значительно улучшить прогноз и повысить шансы на успешное лечение.
Мониторинг хронических заболеваний
Многие пожилые люди уже имеют хронические заболевания. Регулярная диспансеризация позволяет:
оценивать состояние здоровья и эффективность лечения
при необходимости корректировать терапию
избежать обострений и осложнений.
Комплексный подход к здоровью
Диспансеризация включает в себя не только физические обследования, но и оценку психического состояния, что особенно важно для пожилых людей. Это помогает выявлять:
депрессию
когнитивные нарушения
проблемы с социальной адаптацией.
Повышение качества жизни
Регулярные обследования и надлежащая медицинская помощь способствуют: