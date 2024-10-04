Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, Олег Фатенков:



"Диспансеризация не только способствует профилактике заболеваний, но и значительно улучшает качество жизни пожилых людей.



Почему она так важна для людей в возрасте старше 60 лет?



Профилактика заболеваний

Регулярные медицинские осмотры, которые входят в состав диспансеризации, помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Это особенно актуально для пожилых людей, поскольку они более подвержены хроническим недугам, таким, как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания,

остеопороз.

Раннее обнаружение этих заболеваний может значительно улучшить прогноз и повысить шансы на успешное лечение.



Мониторинг хронических заболеваний

Многие пожилые люди уже имеют хронические заболевания. Регулярная диспансеризация позволяет:

оценивать состояние здоровья и эффективность лечения

при необходимости корректировать терапию

избежать обострений и осложнений.



Комплексный подход к здоровью

Диспансеризация включает в себя не только физические обследования, но и оценку психического состояния, что особенно важно для пожилых людей. Это помогает выявлять:

депрессию

когнитивные нарушения

проблемы с социальной адаптацией.



Повышение качества жизни

Регулярные обследования и надлежащая медицинская помощь способствуют:

