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Дмитрий Азаров: "Сделал первый компонент вакцины от COVID-19" 

22 мая 2021 22:08
82
"Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье".

Дмитрий Азаров сделал прививку от COVID-19.

«Сделал первый компонент вакцины от COVID-19. Несмотря на то, что переболел, и ещё сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться. Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье. В регионе открыли 167 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, которые работают и в выходные. Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни»,- поделился в своем инстаграм аккаунте губернатор.

Видео здесь.

Теги: вакцинация Дмитрий Азаров первый компонент вакцины

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