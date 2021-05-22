Дмитрий Азаров: "Сделал первый компонент вакцины от COVID-19" 

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Дмитрий Азаров сделал прививку от COVID-19.



«Сделал первый компонент вакцины от COVID-19. Несмотря на то, что переболел, и ещё сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться. Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье. В регионе открыли 167 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, которые работают и в выходные. Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни»,- поделился в своем инстаграм аккаунте губернатор.

Видео здесь.