Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией

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Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.



По информации главы областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в регионе сохраняется напряженная ситуация с распространением COVID-19. В понедельник зафиксировано 1 736 случаев заражения. Рост отмечается во всех возрастных группах, кроме подростков 15-17 лет.



Особое беспокойство эпидемиологов вызывает увеличения количества пациентов старшего поколения и среди детей до года, в последнем случае прирост за неделю составил 51,6 %. Дмитрий Азаров поручил проанализировать ситуацию по каждой семье - болели или не болели родители, привиты они или нет, а также определить, где произошло заражение - в семье или роддоме.



- Давайте здесь очень внимательно разберемся, и самое главное - попытаемся понять причины роста, который есть, - отметил Дмитрий Азаров.



Он также поставил задачу усилить сопровождение беременных женщин, а к следующему заседанию подготовить меры по дополнительной защите этой категории.



Светлана Архипова подробно доложила о ситуации с COVID-19 в разрезе отраслей и профессиональной деятельности заболевших. По ее словам, нерабочие дни дали определенные результат. Так, снижение заболеваемости фиксируется среди школьников, студентов вузов и колледжей. Меньше стали болеть сотрудники сферы услуг, госслужащие и офисные работники: две недели назад среди них фиксировался наибольший прирост.



Третью неделю в регионе отмечается снижение количества заболевших ОРВИ, вторую неделю уменьшается число случаев внебольничных пневмоний.



- Вот результат нерабочих дней: есть эффект, и совершенно очевидный, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Между тем Роспотребнадзор не рекомендовал рассматривать вопросы проведения очных массовых мероприятий и предложил продолжить жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мер, изоляцией инфицированных и самоизоляцией жителей старше 65 лет.



Также в повестке - дальнейшее наращивание ПЦР-тестирования и темпов вакцинации от COVID-19 и гриппа. Помимо этого, предложено проработать вопрос расширения перечня объектов, вход на территорию которых возможен при предъявлении QR-кода о вакцинации либо перенесенном заболевании.



Светлана Архипова проинформировала оперштаб об изменениях в постановление главного санитарного врача России, которые предполагают при улучшении ситуации на территории, в том числе, увеличение заполняемости закрытых помещений до 70 % от общей вместимости. В Самарской области об этом, по ее словам, говорить пока рано.



- Но мы надеемся, что после того, как сработают нерабочие дни, и темп распространения инфекции замедлится, тогда будем рассматривать новые возможности, которые нам дает новая редакция постановления главного санитарного врача, - сказала она.



Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он подчеркнул, что количество амбулаторных и стационарных пациентов уменьшается, свободный коечный фонд уже превышает 16 %, ежедневно снижается расход кислорода.



- В целом по стране Самарская область вышла на восьмое место по охвату вакцинацией, но это только основание для того, чтобы удваивать и утраивать усилия, и быть первыми, - подчеркнул Армен Бенян.



Он заявил, что в регионе за три недели темпы вакцинации серьезно возросли, и уже привито 67 % населения от плана. Министр отметил эффективность двухдневной массовой вакцинации, которая прошла в Самаре и Тольятти. Предполагается, что такой формат будет тиражироваться и на другие территории региона.



- В ближайшее время разработаем регулярность и определимся с площадками в Самаре, Тольятти, а также в других крупных муниципальных образованиях, - сказал Армен Бенян.



Глава Минздрава также представил тепловую карту вакцинации. Среди лидеров кампании - сельские районы, а в городах ситуации сложнее. Дмитрий Азаров поручил Правительству провести целевые совещания в муниципалитетах, где темпы вакцинации недостаточные.



Отдельное внимание уделили работе образовательных и учреждений допобразования. Напомним, с 8 ноября разрешено очное обучение, и муниципальные штабы вправе (в зависимости от ситуации на территории) самостоятельно устанавливать режим работы учебных заведений.



- Если в муниципалитете ситуация позволяет учиться очно, то, соответственно, и компенсационные меры, к которым мы относили как раз дополнительное образование, тоже могут работать в очном режиме, - пояснила Светлана Архипова.



Но после нерабочих дней этого не произошло - все муниципалитеты, в том числе те, где заболеваемость низкая, "скопировали" решение регионального штаба: в школы пошли ученики 1-4, а также 9 и 11 классов. Допобразование, в том числе спортивные секции, по-прежнему работают дистанционно. И это несмотря на то, что ситуация сильно разниться по муниципалитетам.



- То есть главы муниципальных образований не хотят брать ответственность на себя, - констатировал Дмитрий Азаров. - Как есть на региональном уровне, так под копирку и делают. У нас во многих сельских районах уровень заболеваемости гораздо ниже. При этом есть удаленные населенные пункты, где учиться дистанционно гораздо сложнее, чем в городских условиях.



Губернатор поставил задачу главам городов и районов прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора, и там, где эпидситуация позволяет, перевести школьников на очное обучение. Также это касается работы структур дополнительного образования.

Фото: оперштаб СО