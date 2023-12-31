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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом

31 декабря 2023 23:50
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом

Дорогие земляки!

Уходит в историю 2023 год. Год особый для всей нашей страны и для Самарской области как части большого, сильного государства. Он поставил перед нами сложные задачи, решить которые можно было только вместе, сообща.

И именно так, сплоченной командой, помогая и поддерживая друг друга, мы и работали в уходящем году. Вместе укрепляли экономику и социальную сферу. Открывали новые предприятия и создавали рабочие места. Строили новые дороги и мосты, школы и больницы, дома культуры и спортивные залы. Сохраняли нашу культуру, историю, ценности и традиции многонационального народа. Работали на земле, и земля благодарила за труд хорошим урожаем.

А главное – каждый на своем месте мы делали всё для приближения Победы. Для того, чтобы Самарская область вновь была надежным тылом, опорным регионом страны. Чтобы бойцы твердо знали – здесь, на родной земле, ими гордятся, их любят, молятся и ждут, а семьи героев чувствовали заботу и внимание.

От всей души благодарю каждого, кто помогает фронту! Эта помощь очень разная. Но вся она нужна и дорога нашим защитникам, их родным и близким.

Провожая уходящий год, мы вспоминаем и тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину. Мы остро переживаем каждую утрату вместе с родными наших воинов. Все они для нас – герои. И память об их подвиге навечно вписана в историю Самарской области, в историю России.

2023 год вновь доказал: главная опора, главное достояние нашего региона – это люди. Неравнодушные, ответственные, всей душой преданные нашей Родине, объединенные общей судьбой на родной земле.

Дорогие земляки! Все, что создано, сделано за последние годы – это результат нашего совместного большого труда. Но многое – еще впереди.

Следующий год объявлен Президентом России Годом семьи. Семья – надежная опора и источник жизненных сил, традиции и история, гордость за успехи и надежда на успешное, мирное будущее. Как сказал наш Президент, «Главное – это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты детей, право и жизненная необходимость нашей страны быть сильной».

Уверен, что, оставаясь единой силой, сплотившись вокруг нашего Национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы достигнем всех намеченных целей. Время выбрало нас. И мы не подведем!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю здоровья, добра, процветания каждой самарской семье! И пусть 2024 год будет победным, будет успешным для каждого из нас, для нашей любимой Самарской области, для нашей великой Родины – России! С Новым годом!

Видео можно посмотреть здесь.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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