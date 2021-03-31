Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в 2021 году

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Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в этом году будет построен и введен в эксплуатацию инфекционный корпус на 100 коек для Сызранской горбольницы №2, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения начнётся строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары и реконструкция Нефтегорской Центральной районной больницы (завершат в 2022 году).



Модульные здания приемно-диагностических сортировочных отделений для больных с коронавирусной инфекцией появятся на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина и в тольяттинской горбольнице №5.

Губернатор подтвердил, что благодаря достигнутым договоренностям с Федеральным медико-биологическим Агентством - ФМБА России будет построен еще один модульный корпус инфекционного отделения на 60 коек в Тольятти.



Кроме того, удалось найти земельный участок под строительство поликлиники на 1000 посещений в поселке Смышляевка.

В результате конструктивного взаимодействия с федеральными министерствами достигнуты положительные решения по важному для здоровья маленьких пациентов региона медучреждению.

- Мы добились решения о выделении средств, и приступаем к строительству нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника. Уверен, что по второму объекту — новому онко-гематологическому корпусу детской больницы имени Ивановой - также добьемся решения и приступим к работам уже в этом году, - отметил Дмитрий Азаров.

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