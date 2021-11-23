Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей

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До конца 2021 года планируется предоставить выплаты более 450 молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным медицинским специальностям. Число получателей ожидается в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Размер выплаты не менялся 8 лет (с 2013 года) и составлял 166 тысяч рублей.

Поручение увеличить размер ежегодных «подъемных» дал Губернатор Дмитрий Азаров. Теперь сумма выплат составит 200 000 рублей, а для наиболее дефицитных специальностей — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач скорой медицинской помощи) – 300 000 рублей.

«Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение» и региональной Стратегии Лидерства. Выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них обязуется отработать в выбранном учреждении не менее трех лет. Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее нуждающиеся подразделения здравоохранения региона. Всего за время действия программы выплату в Самарской области получили более 2500 молодых медработников, из них порядка 850 врачей и более 1700 средних медицинских работников.

В настоящее время ведется активный сбор и анализ документов претендентов на данную выплату.