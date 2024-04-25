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Скверы и другие общественные территории Самары обрабатывают от клещей и других вредителей

25 апреля 2024 18:12
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Работы, которые призваны затормозить рост численности особей членистоногих, уничтожить их, стали частью плана городского месячника по благоустройству.

В установившихся погодных условиях самарские скверы и другие общественные территории, а также крупные транспортные развязки и разделительные газоны улично-дорожной сети обрабатывают от клещей, которые уже подбираются к пику своей активности. Так, сегодня работы начаты в сквере Мичурина. Истребительные мероприятия обязательны ежегодно, чтобы предупредить распространение порядка десяти опасных для человека заболеваний, которые передаются клещами (клещевой энцефалит и др.)

Работы, которые призваны затормозить рост численности особей членистоногих, уничтожить их, стали частью плана городского месячника по благоустройству. После месячника предусмотрены последующие этапы обработки.

Пока же там, где с газонов убран мусор, сухие ветви, прошлогодняя листва и трава, в которых обычно зимуют клещи, специалисты последовательно ведут мониторинг состояния территорий – энтомологическое обследование на предмет наличия вредителей, также определяется их ориентировочная численность. При одном из методов – флажировании – используется белое полотнище, которым проводят по участку местности. Если клещи есть, то они цепляются к ткани, на которой специалист может отчетливо увидеть членистоногих и подсчитать их. Все фиксируется в акте энтомологического обследования. Даже если при флажировании клещей не обнаруживают, выполняют профилактическую обработку территории.

На поверхности – пешеходные дорожки, кустарники, деревья – распыляют специальный химический состав, губительный для членистоногих, но безвредный для людей и домашних животных, находящихся на выгуле, при условии соблюдения элементарных правил. Главное – не заходить за сигнальные ленты, не находиться в периметре огороженной территории, где распределяют химикаты, не допускать контакта с химическим средством, не дотрагиваться до лица и других открытых частей тела во избежание раздражения и аллергических реакций. Как правило, спустя 1 час после обработки площадка доступна для безопасного посещения. После возвращения с прогулки, для которой была выбрана недавно обработанная локация, мыть руки рекомендуется тщательнее, чем обычно. Чтобы обезопасить четвероногих питомцев, следует хорошо очистить их лапы.

По прогнозам синоптиков, скоро придет небольшое похолодание, и активность членистоногих временно спадет. А основной пик активности ожидается с середины до конца мая.

За всеми этапами работ, соблюдением правил проведения профилактических противоклещевых мероприятий следят специалисты профильного городского департамента.

Параллельно по аналогичному алгоритму происходит дератизация пространств. Для мышевидных грызунов (мышей, крыс, полевок) подготавливают приманки – делают закладки на основе зерна, с добавлением специальных препаратов. После дератизации специалисты осматривают норы и другие места жизнедеятельности грызунов. Следы их перемещения определяют, в том числе, по остаткам пищи. Мышей будут ликвидировать и на городских пляжах, где пока работы невозможны в связи с паводком. Но позже и эти места миграции грызунов будут доступны для проведения истребительных мероприятий, которые повторятся осенью.

После паводка, в начале лета, места отдыха населения охватят и ларвицидной обработкой, помогающей избавиться от кровососущих насекомых. Борьба с выплодом комаров поможет избежать угрозы возникновения и распространения малярии и лихорадки Западного Нила.

Обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исполнению требований действующего санитарного законодательства уделяется особое внимание.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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