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В России резко увеличат штрафы за сбыт самогона

4 мая 2024 20:14
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В России резко увеличат штрафы за сбыт самогона

В Госдуму поступил законопроект, который определяет, что под продукцией, содержащей этиловый спирт, понимают продукцию с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Кодекс об административных правонаруше­ниях не предусматривает ответственность за сбыт домашней продукции, содержащей этиловый спирт.

Законопроект вводит такую ответственность: за продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам грозит штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержа­щей продукции. При этом спиртосодержащей является продукция с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Судебная практика в России показала, что продажу самогона часто переквалифицируют как "Незаконную прода­жу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Данная статья предусматривает штраф в размере от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., что является незначительной суммой по сравнению с размером прибыли, заключают авторы законопроекта, пишет Смотрим.

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