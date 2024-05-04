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В Киргизии уволили нескольких чиновников после наезда грузовика на детей

4 мая 2024 21:48
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В Киргизии уволили нескольких чиновников после наезда грузовика на детей

УВД Джалал-Абадской области уволило нескольких сотрудников милиции после наезда грузовика на детей. Так, своих должностей лишились глава ОВД Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции.

Кроме того, в УВД Джалал-Абадской области уточнили, что всего в результате проверки, которую провели в регионе, 12 милиционеров были привлечены к дисциплинарной ответственности, так как не смогли обеспечить безопасность мероприятия, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел 2 мая в Сузакском районе. Водитель грузовика вышел из машины и не заметил, как она покатилась с горки. Автомобиль врезался детей, которые собрались на праздник массового чтения эпоса "Манас". 35 человек пострадали. Состояние 10 детей оценивается как тяжелое.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил отправить детей на лечение в Бишкек.

 

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