Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе горели надворные постройки на 80 кв. метрах
В Сергиевском районе горели надворные постройки на 80 кв. метрах
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2024»
ГУ МВД России по Самарской области примет участие в фестивале журналистики «Пресса-2024»
Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха
Горы, лес, море или озера – где клиенты билайна чаще делятся фотографиями с отдыха
В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах Самары
В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах Самары
Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время
Половина кибератак на промышленные предприятия Самарской области совершается в нерабочее время
Минфин согласился не повышать ставку НДС
Минфин согласился не повышать ставку НДС
В Ставропольском районе тренер хотел порадовать детей новыми клюшками, но потерял более 2 млн из-за мошенников
В Ставропольском районе тренер хотел порадовать детей новыми клюшками, но потерял более 2 млн из-за мошенников
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
-0.22
EUR 97.9
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным

23 мая 2024 11:15
151
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным

В День славянской письменности, 24 мая, в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с двумя видными представителями городского литературного сообщества – поэтом, участником литературно-творческого объединения «Молодая Волга» Юрием Астанковым и поэтом, музыкантом Дмитрием Ревякиным. В качестве ведущего мероприятия выступит представитель Самарского отделения Союза писателей России по связям с общественностью Анна Савинкина.

Приглашённые гости расскажут об истоках появления славянской письменности, раскроют особенности становления духовных традиций русской литературы, поговорят о жизненном пути святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – знаменитых создателей старославянской азбуки. Кроме того, поэты также представят аудитории свои новые литературные издания: так, Юрий Астанков выступит с презентацией своей книги «Назови своё имя» из серии «Народная библиотека Самарской губернии», а Дмитрий Ревякин познакомит публику с недавним поэтическим сборником «Снег да соль».

Творческая встреча организована в партнёрстве с Самарской областной писательской организацией и пройдёт в рамках проекта Самарской областной универсальной научной библиотеки «Писатель в библиотеке».

24 мая в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход по предварительной регистрации по ссылке.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
22 мая 2024, 11:52
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Праздничная атмосфера в духе славянских традиций! Новости Тольятти
283
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
22 мая 2024, 11:41
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина об этих удивительных птицах. Общество
320
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
22 мая 2024, 09:29
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Просим обратить внимание – количество мест на все мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись. Культура
307
В центре внимания
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
22
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
149
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
395
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
426
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
608
Весь список