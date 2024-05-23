Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным

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В День славянской письменности, 24 мая, в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с двумя видными представителями городского литературного сообщества – поэтом, участником литературно-творческого объединения «Молодая Волга» Юрием Астанковым и поэтом, музыкантом Дмитрием Ревякиным. В качестве ведущего мероприятия выступит представитель Самарского отделения Союза писателей России по связям с общественностью Анна Савинкина.

Приглашённые гости расскажут об истоках появления славянской письменности, раскроют особенности становления духовных традиций русской литературы, поговорят о жизненном пути святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – знаменитых создателей старославянской азбуки. Кроме того, поэты также представят аудитории свои новые литературные издания: так, Юрий Астанков выступит с презентацией своей книги «Назови своё имя» из серии «Народная библиотека Самарской губернии», а Дмитрий Ревякин познакомит публику с недавним поэтическим сборником «Снег да соль».

Творческая встреча организована в партнёрстве с Самарской областной писательской организацией и пройдёт в рамках проекта Самарской областной универсальной научной библиотеки «Писатель в библиотеке».

24 мая в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход по предварительной регистрации по ссылке .

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