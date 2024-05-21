Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан

148

Идет запись на целевой прием по вопросам реализации трудовых прав граждан и оказания центрами занятости гражданам содействия в трудоустройстве.



Записаться можно по телефону приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области: 8(846)337-29-03



Прием проведет Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области. К участию в целевом приеме приглашены представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, прокуратуры Самарской области и ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения».



Прием состоится 29 мая с 10.00 до 15.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.