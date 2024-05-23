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В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки, из них 36 — за счет средств бюджета города.

Городскими мерами поддержки воспользовались около 100 тыс. человек. В 2023 году ввели три новые меры соцподдержки.

— По нацпроекту «Здравоохранение» продолжена реализация дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям медицинских работников амбулаторного звена, — сообщила Елена Лапушкина.

Кроме того, в 2023 году свои жилищные условия улучшили 210 молодых семей. Еще 251 человек из числа детей-сирот получили ключи от новых квартир.