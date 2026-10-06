Названа средняя зарплата в Самаре

Самарцы стали получать больше: среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле 2026 года составила 85 871 рубль. За год показатель вырос на 8,4%. Свежий доклад о социально-экономическом положении Самарастат опубликовал в понедельник, 5 октября.

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали сразу в четырех сферах. В добыче полезных ископаемых показатель составил 111 905 рублей, в сфере информации и связи — 116 331 рубль, в финансовой и страховой деятельности — 116 102 рубля. В обрабатывающих производствах средняя зарплата достигла 107 061 рубля. Ниже всего показатель оказался в сфере образования — 44 692 рубля в месяц, пишет Самарская газета.