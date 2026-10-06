В Самаре согласовали архитектурно-градостроительный облик строящихся высотных домов рядом с телецентром

Министерство градостроительной политики Самарской области согласовало архитектурно-градостроительный облик строящихся высотных домов рядом с телецентром. Документ официально опубликовали 5 октября 2026 года. Речь идет о второй зоне возведения жилого комплекса «Матрица» в Октябрьском районе Самары, в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Строить многоэтажки будет ООО «Специализированный застройщик «АТМ-Строй». Высота зданий составит от 10 до 19 этажей.

Инвестор планирует построить школу на 300 мест, детский сад на 155 мест, поликлинику на 100 посещений в смену, а также наземный паркинг на 100 машиномест, пишет Самарская газета.