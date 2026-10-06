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Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона

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Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона

Самарская область вошла в десятку регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом с помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. С момента запуска механизма в 2021 году предприятия Самарской области привлекли более 32,6 млрд рублей. По этому показателю регион занял седьмое место.

Механизм «зонтичных» поручительств реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы вливания под развитие производства или закупку оборудования. «Зонтичные» поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 10 лет.  

«Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это, в том числе, продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, «зонтичные» поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии», – акцентировал Павел Финк, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В целом предприниматели страны с 2021 года при помощи «зонтичных» поручительств смогли привлечь около 1,4 трлн рублей заемного финансирования для обеспечения стабильной работы предприятий, расширения производств, создания новых продуктов и технологий.

Наибольший объем средств пришелся на обрабатывающую промышленность - около четверти от общего финансирования. Поддержку также привлекают компании в сфере инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства рублей, научно-технической деятельности.

Средний размер полученного финансирования под «зонт» за весь период действия механизма составил более 10 млн рублей, а максимальная сумма по одному договору достигала почти 1,6 млрд рублей.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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