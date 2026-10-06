Самбисты Самарской области успешно выступили на молодежном первенстве мира

С 2 по 4 октября в греческом городе Салоники прошло молодежное первенство мира по самбо. Турнир собрал рекордное количество участников за всю историю соревнований - 713 самбистов из 40 стран.

Российская сборная стала победителем состязаний в общекомандном рейтинге, выиграв 51 медаль. Три награды принесли в копилку страны самбисты Самарской области.

Среди спортсменов до 18 лет в категории до 80 кг сильнейшей стала Екатерина Ягич, победив в финале представительницу Монголии Бужинлхам Перевсух.

Среди девушек до 16 лет в категории до 65 кг золото выиграла Полина Культенкова, одолев в финале монгольскую самбистку Нандинцэцэг Пурев.

Среди юношей до 16 лет в категории до 88 кг серебро выиграл Тимофей Нехорошев. В заключительной встрече он уступил самбисту из Греции Лиове Гиомукяну.