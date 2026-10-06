В России спрогнозировали рост нехватки рабочих

Дефицит рабочих в России в ближайшие годы продолжит стремительно расти и к 2030 году увеличится с нынешнего миллиона человек до 2,61 миллиона. К такому выводу пришла консалтинговая компания ЭКОПСИ, об исследовании которой пишет Forbes.

При этом если в 2024-м рабочие закрывали 95,9 процента потребностей экономики, то к концу десятилетия этот показатель сократится до 89,5 процента, пишет Лента.

Аналитики отдельно указали, что негативная тенденция будет достигнута большей частью за счет предложения, потому что потребность в рабочих в указанный период вырастет всего на 450 тысяч человек.

Главным фактором, влияющим на ситуацию, в компании называют демографический. К 2030 году количество россиян в возрасте от 30 до 34 лет упадет на 2,82 миллиона человек, в группе 35-39 лет — на 3,41 миллиона, а 60-64 года — на 2,03 миллиона. Увеличение в других возрастных группах такое сокращение перекрыть не сможет.

Частично провал смягчает миграция, но полностью решить проблему она не в состоянии. Чистый суммарный миграционный приток в 2025-2030 годах компания оценивает в 1,35 миллиона человек, при этом на рабочие профессии приходятся только 42 процента из них, то есть немногим более 550 тысяч.

Вторым негативным фактором стало изменение профессиональной структуры поколений. Если в группах 50-59 лет и 60-64 года доля рабочих составляла 34,9 процента и 40,2 процента, то в группах 20-29 лет и 30-34 года — только 28,8 процента и 28,5 процента соответственно.

В ЭКОПСИ указывают, что пока предприятиям удается закрывать свои потребности за счет сверхурочных работ и дополнительных смен, но эти способы компенсации дефицита рабочей силы постепенно перестанут работать.

В апреле этого года глава Минэкономразвития Максим Решетников указал, что обеспечить рост экономики без использования мигрантов слишком сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим.