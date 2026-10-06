В России спрогнозировали рост нехватки рабочих

Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провёл личный приём граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Самарской области.
20 жителей Самарской области получили ответы на свои вопросы в ходе личного приёма начальника УФСИН
С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция «Наука. Смелость. Изобретения».
В регионе стартовал шестой сезон конференции «Наука. Смелость. Изобретения»
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Чапаевске сотрудница офиса продаж осуждена за незаконное оформление абонентского номера на клиента
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти мужчина осужден за торговлю банковскими данными клиентов
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
В Тольятти перед судом предстанет бывший заместитель главного врача больницы
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
Более 5 тысяч семей Самарской области воспользовались услугой проката
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.93
1.45
EUR 95.33
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России спрогнозировали рост нехватки рабочих

142
В России спрогнозировали рост нехватки рабочих

Дефицит рабочих в России в ближайшие годы продолжит стремительно расти и к 2030 году увеличится с нынешнего миллиона человек до 2,61 миллиона. К такому выводу пришла консалтинговая компания ЭКОПСИ, об исследовании которой пишет Forbes.

При этом если в 2024-м рабочие закрывали 95,9 процента потребностей экономики, то к концу десятилетия этот показатель сократится до 89,5 процента, пишет Лента.

Аналитики отдельно указали, что негативная тенденция будет достигнута большей частью за счет предложения, потому что потребность в рабочих в указанный период вырастет всего на 450 тысяч человек.

Главным фактором, влияющим на ситуацию, в компании называют демографический. К 2030 году количество россиян в возрасте от 30 до 34 лет упадет на 2,82 миллиона человек, в группе 35-39 лет — на 3,41 миллиона, а 60-64 года — на 2,03 миллиона. Увеличение в других возрастных группах такое сокращение перекрыть не сможет.

Частично провал смягчает миграция, но полностью решить проблему она не в состоянии. Чистый суммарный миграционный приток в 2025-2030 годах компания оценивает в 1,35 миллиона человек, при этом на рабочие профессии приходятся только 42 процента из них, то есть немногим более 550 тысяч.

Вторым негативным фактором стало изменение профессиональной структуры поколений. Если в группах 50-59 лет и 60-64 года доля рабочих составляла 34,9 процента и 40,2 процента, то в группах 20-29 лет и 30-34 года — только 28,8 процента и 28,5 процента соответственно.

В ЭКОПСИ указывают, что пока предприятиям удается закрывать свои потребности за счет сверхурочных работ и дополнительных смен, но эти способы компенсации дефицита рабочей силы постепенно перестанут работать.

В апреле этого года глава Минэкономразвития Максим Решетников указал, что обеспечить рост экономики без использования мигрантов слишком сложно, какой-то завоз трудоспособного населения необходим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
166
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
480
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
447
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
482
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1145
Весь список