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Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
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Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей

23 мая 2024 14:46
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Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нём, в частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», - написал он в своём телеграм-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП.

«Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов», - подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.

«Многие из них считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот», - пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, необходимо проработать возможность предоставления статуса «Ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть упрощённую процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ (пока это возможно только по ходатайству органов власти) и включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.

Также Андрей Турчак доложил Президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений.

«Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», - сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

В Госдуму внесён законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение Правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ - обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов.

Ранее в закон "Об исполнительном производстве" были внесены изменения, которые запрещают взыскивать долги за счет выплат за участие в СВО, за исключением обязательств по алиментам и возмещения вреда в связи со смертью кормильца. Однако подобных исключений нет в законе о банкротстве и полученные выплаты поступают в "конкурсную массу" гражданина-банкрота, откуда списываются в счет погашения его задолженностей, отметил член Рабочей группы,  депутат от Самарской области, председатель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Выплаты за участие в боевых действиях будут защищены от списания при банкротстве. Проект ФЗ подан мной вместе с коллегами по линии Рабочей группы по СВО Андрея Турчака. 

Инициатива разработана для устранения выявленных пробелов в нормативном правовом поле в отношении обеспечения участников спецоперации и членов их семей. Боевые выплаты должны быть полностью защищены от списания по долгам. После принятия законопроекта из конкурсной массы будут исключены денежные средства, которые начисляют военнослужащему, сотруднику спецслужб, добровольцу, контрактнику, если он участвует в СВО. Аналогичные преференции мы намерены предоставить участникам и других боевых действий, а также контртеррористических операций. Законопроект № 600552-8 был единогласно поддержан в первом чтении», - рассказал Гутенев.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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