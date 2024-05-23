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В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей

23 мая 2024 10:29
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в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
Многодетные и приемные семьи Самарского региона стали участниками семейного форума, организованного единороссами и общественниками в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»
 

На главной площадке в тольяттинском пансионате «Радуга» встретились многодетные и приемные семьи, руководители территориальных советов общественной организации приёмных семей, депутаты областного парламента и представители общественных институций в поддержку семьи.

Важная тема обсуждения - поддержка многодетных родителей и популяризация современного тренда на большую семью. Что актуально сегодня в  житейской повестке многодетных фамилий, какую помощь оказать -  из года  в год организаторы этой большой встречи спрашивают мнение самих родителей.   

Опыт кураторства таких семей, зародившийся на самарской земле, ушел в тираж по всей России,  а многие предложения, прозвучавшие с мест, сегодня, благодаря поддержке депутатов-единороссов областного парламента, стали законами. В настоящий момент в Самарской области сегодня работают  39  мер социальной поддержки семей, из них 14 приняты сравнительно недавно, в рамках Указа Президента по мерам соцподдержки для многодетных семей.

«Один из самых ярких примеров, пожалуй, это закон об увеличении материальной поддержки  семей, взявших на воспитание детей с особенностями здоровья. Этот закон родился из предложений от самих семей, поддержал его и глава региона Дмитрий Азаров.  И таких инициатив, которые сейчас уже стали законодательными актами регионального или федерального масштабов,  а какие -то вошли и в Указ Президента РФ,  зарождались здесь, на площадке форума,  в рамках  проекта «Крепкая семья»,  - рассказала Марина Сидухина, координатор  партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

В работе  форума приняли  участие свыше 300 человек. В формате ВКС прошло пленарное заседание  с участием  общественников и партийного актива городов и районов области. Из Штаба общественной поддержки «Единой России»  подключились активисты партийного проекта «Крепкая семья», представители приемных семей, профильные специалисты некоммерческих организаций социальной направленности.

Один из основных вопросов обсуждения  - совершенствование законодательной базы для приемных и замещающих семей с детьми,  также   говорили об успешном опыте в решении проблем социальной и психологической адаптации детей и будущих приемных родителей.  

«Психологической поддержкой многодетных, формирование традиционного образа крепкой семьи занимаются специалисты сообщества «Родные-Любимые»  в  Самарской области, -  рассказала Олеся  Мокеева, заместитель председателя Совета по стратегическому развитию регионального отделения «Движения Первых» Самарской области. -  Участниками только одного нашего проекта стали сотни семей, причем приходят  оба супруга и приводят своих детей. В результате такой работы удалось решить конфликтные внутрисемейные ситуации в большинстве случаев».

На форуме по традиции проходят мастер-классы, тренинги и семинары. Многодетные родители получат практические индивидуальные консультации специалистов по различным вопросам  замещающих семей. Не будет скучно и детям - для них в дни форума работает  специальная анимационная программа,  прохрдят  спортивные соревнования, игры, занятия с психологами.

Напомним, что  среди организаторов IX форума приёмных семей - Благотворительный фонд «Радость», Общественная палата Самарской области, Общественная организация приемных семей Самарской области, а также  руководителей социально-значимого проекта «О.П.О.Р.А: Опыт. Поддержка. Опека. Развитие. Адаптация», поддержанного Фондом Президентских грантов и общественный совет партийного проекта «Крепкая семья» в регионе.

Из предложений, прозвучавших в эти дни от многодетных и приемных семей, общественников и партийного актива  местных отделений «Единой России» будет подготовлена резолюция Форума. Она будет реализовываться совместно с депутатами, профильным комитетом Губернской Думы и общественными организациями.

Теги: В центре внимания Единая Россия

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