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В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»

4 ноября 2024 21:40
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В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»

Выставка техники НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе специальной военной операции, открыта в областной столице для всех желающих на площади имени Куйбышева с 4 по 10 ноября.

Площадь «запасной столицы» с самого утра заполнена горожанами. Приходят семьями, чтобы еще раз испытать чувство гордости за победу русского оружия и наших бойцов. Сегодня в Самаре открылась выставка боевой техники, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск «Центр». В числе экспонатов танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Среди них танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники.

«Вся техника была захвачена на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне специальной военной операции. В экспозиции представлены 14 образцов вооружения, поставляемых странами НАТО в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины. Главная задача - развеять миф о непобедимости западного вооружения. Наши военнослужащие давным-давно в этом уже убедились, уничтожают ее каждый день, приближая нашу общую Победу», - рассказал самарцам  руководитель выставки «Сила V правде — гордость и победа», майор Джангар Даров.

Среди экспонатов трофейной выставки на площади Куйбышева - танк Abrams, долгое время считавшийся неуязвимым. Впервые на передовой его подбили бойцы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Командир разведывательно-ударного взвода, уничтожившего американский танк - наш земляк, уроженец города Кинель, младший лейтенант с позывным Коловрат. Сегодня на площадь пришли его мать и супруга. Они по праву гордятся своим бойцом.

«Глядя на эту технику, мы прекрасно понимаем, что здесь - героизм, мужество, смелость каждого парня, не только моего сына. Гордимся подвигом сына и всех ребят « Ждём их домой с Победой!», - рассказала мама военнослужащего.

Отдельные площадки выставки  посвящены беспилотным летательным аппаратам и стрелковому вооружению. Посетители смогут увидеть более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровые пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56-миллиметровая штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-миллиметровый гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция). Оружие можно подержать в руках и сфотографироваться с ним, поэтому сюда - сама большая очередь. Каждый хочет почувствовать себя победителем.

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия»  Вячеслав Федорищев уверен: увиденное на выставке никого не оставит равнодушным.

«В этот день мы вспоминаем нашу великую историю. Наша страна не раз проходила серьезные испытания, но мы знаем из нашей истории, из духа наших людей, что они всегда были сильны единством, нашими традициями, верой в семью, всегда сильны были нашими устоями. И сейчас мы точно знаем, что в этот непростой период Победа будет за нами. Мы каждый день делаем все для того, чтобы наши герои знали, что дома их ждут с Победой, что их семьи находятся под заботой каждого из нас. Я хотел бы выразить благодарность каждому жителю Самарской области, который в этот непростой период делает все от него зависящее, помогает нашим бойцам, их семьям. И, конечно, сказать огромное спасибо и низкий поклон семьям наших героев, которые их ждут и верят. Мы точно знаем, что Победа будет скоро», - обратился Вячеслав Федорищев к горожанам, которые пришли на выставку и стали участниками концерта -митинга площади Куйбышева.

Самарцы и гости областной столицы могут не только увидеть с покоренной технико НАТО, но и познакомиться  с образцами боевой техники времен Великой Отечественной войны, с экспонатами выставки, посвященной Параду Памяти в Куйбышеве 1941 года.

Здесь же начал свою работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, полевая почта «Письмо солдату», рядом проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Напомним, что первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» — это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Теги: В центре внимания Единая Россия

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