Сотрудница тольяттинского СИЗО стала призёром Чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов

74

В соревнованиях приняли участие команды из 68 территориальных органов уголовно-исполнительной системы. Сильнейшие кинологи от Камчатки до Калининграда вместе с четвероногими напарниками продемонстрировали навыки и умения по розыскному профилю, поиску и обнаружению наркотических средств и взрывчатых веществ.



Судьи оценивали личные качества кинолога, собаки, их работу в команде.



Сотрудница кинологического отделения отдела охраны СИЗО-4 Анастасия Генералова со служебной собакой общерозыскного профиля по кличке Старк заняла третье место в личном зачете по выполнению нормативов по обыску транспорта.



На данный момент соревнования продолжаются. Желаем нашим землякам дальнейших побед, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО