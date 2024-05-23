Самарская область приняла делегацию Республики Казахстан

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23 мая 63-й регион посетила делегация Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в РФ Дауреном Абаевым. Встречу с гостями провела и. о. первого вице-губернатора - председателя регионального Правительства Наталья Катина. Стороны обсудили направления для дальнейшего сотрудничества.

Самарскую область с Республикой Казахстан связывают добрососедские и партнерские отношения в сфере промышленной кооперации, в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, научно-образовательной деятельности. Товарооборот между регионом и Казахстаном растет.



По итогам 2023 года республика является одним из важнейших торговых партнеров Самарской области и занимает второе место в экспортных поставках региона (10,8 % от всего объема экспорта за указанный период). Делегация республики регулярно посещает наш регион. 23 мая в ходе очередного визита чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Даурен Абаев и и. о. первого вице-губернатора - председателя Самарской области Наталья Катина обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

- Мы очень рады приветствовать вас на нашей гостеприимной самарской земле и выразить благодарность за ваш визит, который в очередной раз подчеркивает наши дружеские отношения, готовность к сотрудничеству, общие взгляды на жизнь. У нас с вами одна история, одни герои, огромное общее прошлое, - отметила руководитель областного Правительства, открывая встречу. - Мы очень рады, что ваша молодежь выбирает для обучения наши вузы.

По словам Натальи Катиной, в Самарской области обучаются порядка 2 тыс. студентов из Казахстана.

- Это в первую очередь благодаря тому, что между нами нет языкового барьера. Можно спокойно приехать и обучаться в России. Это мост, который нас связывает, - сказал посол.

Наталья Катина отметила, что регион готов и дальше расширять взаимодействие с республикой в самых разных направлениях, а самое главное - обеспечить переход сотрудничества в новую, инвестиционную стадию. Этому способствуют географическое положение и логистические возможности сторон. Самарская область граничит с республикой на территории Большечерниговского района. При этом регион обеспечивает транспортную связь не только с любой точкой России, но и со многими другими странами. Это Иран, Азербайджан, Турция, страны Персидского залива, Индия и Китай.

- Мы находимся на пересечении многих логистических путей. В ближайшее время у нас будет открыт отрезок транспортно-логистического пути "Европа - Западный Китай" - мост через реку Волгу около Тольятти. Это значительно сократит дорогу в сторону Москвы и Санкт-Петербурга с юга на восток, - отметила Наталья Катина.

По словам посла, в республике очень рассчитывают на этот инфраструктурный проект.

- Мы с нетерпением ждем начала движения. Мы уже построили транспортный коридор "Европа - Западный Китай" и планируем его расширять. И нас радует то, что и вы повернулись на восток, - отметил Даурен Абаев.

Источник : СОВА

Фото: Ирина Быкова/СОВА