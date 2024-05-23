Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили направления для дальнейшего сотрудничества.
Самарская область приняла делегацию Республики Казахстан
Реформы в налоговой системе позитивно скажутся на семьях с невысоким доходом
Судьи оценивали личные качества кинолога, собаки, их работу в команде.
Сотрудница тольяттинского СИЗО стала призёром Чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
24 и 25 мая в Самарской области ночью ожидаются заморозки до -2 С  
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
В летний период времени увеличивается ультрафиолетовое излучение, которое может навредить здоровью глаз.
Главный офтальмолог Самарской области назвал 5 правил защиты глаз от солнца
Люди поверили в то, что нацпроект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону, происходит это быстро и, главное, с подачи самих граждан.
Для благоустройства в 2025 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
-0.22
EUR 97.9
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс

23 мая 2024 15:22
90
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 24 по 28 мая в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира.
21 мая 2024, 16:57
В Самаре в рамках Международного дня Волги пройдет акция "Живая Волга"
Ежегодно в День Волги реализуются мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам одной из крупнейших рек мира. Общество
396
Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.
20 мая 2024, 17:23
День Волги: в Самаре организовали экологическую акцию
Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки. Общество
473
Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.
25 апреля 2024, 14:03
Акция «Чистая вода» пройдет в Самаре 2-3 мая
Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить. Общество
744

В центре внимания
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
154
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
200
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
536
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
439
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
622
Весь список