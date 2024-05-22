24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»

121

24 мая 2024 года в 18:00 состоится I-ый городской Фестиваль «Через века несущие свет!», посвященный Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - учителей славянских и Международному Дню славянской письменности и культуры.

В этот день всех, от мала до велика, ждут:

- Праздничная атмосфера в духе славянских традиций,

- Выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества,

- Творческие Мастер-классы по ручной работе,

- Мастер-классы по народным хороводам и танцам,

- Дефиле Славянской одежды,

- Праздничный Концерт народного творчества и искусства, восточных славян.

Организаторы: Культурный Центр «Автоград», Самарская Региональная общественная организация «Единство славян» и Региональная общественная организация «Русский Культурный Центр», при поддержке: Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти, Тольяттинской и Жигулевской Епархии и Автономной Некоммерческой Организации «Единый Совет национально-культурных объединений г. Тольятти».

Приглашаем жителей и гостей города Тольятти на праздничное мероприятие, которое состоится по адресу: ул. Юбилейная 8, МАУ «КЦ «Автоград», Большой зал.

Вход свободный.

0+