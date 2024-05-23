Для благоустройства в 2025 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — это зарекомендовавший себя способ вовлечения общественности в реализацию масштабных задач по повышению комфортности городов для проживания и отдыха граждан. В этом году оно проходило уже в четвёртый раз, превысив прошлогодний результат участвующих. Напомним, что в 2023 году проголосовало почти 420 тыс жителей Самарской области. Из 105 предложенных территорий граждане выбрали 49. Все они уже начали преображаться в этом году.

Люди поверили в то, что нацпроект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону, происходит это быстро и, главное, с подачи самих граждан. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. Именно поэтому всё больше людей стремятся принять участие в голосовании по личной инициативе, а не только вследствие социальной рекламы мероприятия. Растёт и число волонтёров, помогающих в его проведении.

В этом году Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году проходило с 15 марта по 30 апреля. К традиционным его участникам добавилось городское поселение Смышляевка Волжского района. Его численность населения сейчас превышает необходимое количество для участия в 20 тысяч жителей. В целом голосование прошло в 10 городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Кинеле, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, а также в Безенчукском и Волжском районах.

Как и прежде, свой голос жители Самарской области могли отдать на платформе 63.gorodsreda.ru и с помощью волонтеров. Участвовать могли все желающие граждане с 14 лет. На выбор в 12 муниципалитетах была предложена 101 территория.

В итоге победителями IV Всероссийского голосования стали 50 общественных пространств.

В Самаре:

— Сквер Экономистов (28420)

— Парк Щорса (24679)

— Сквер по Зубчаниновскому шоссе (22958)

В Тольятти:

— Парк Победы, 2 этап (48703)

— Парк Центрального района, 3 этап (26503)

— Набережная Комсомольского района, 4 этап (25678)

В Сызрани:

— Прогулочная зона по ул. Декабристов в районе стадиона «Волжанин» (9551)

— Парк «Тимирязевский», 1 этап (8418)

— Пешеходная дорожка от дома № 70 по пр. 50 лет Октября до ул. Рябиновая, 1 этап (5329)

В Новокуйбышевске:

— Территория вдоль ограждения Биофабрики по ул. Карбышева и ул. Свердлова, 2-й этап (2690)

— Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20 (1984)

— Территория у домов №№ 29А, 33, 33А, 33Б по проспекту Победы (1362)

— Площадь им. П.Н. Узункояна в районе парка «Дубки» и МК «Русь» (1340)

— Пешеходная зона вдоль ул. Миронова от ул. Чернышевского до ул. Гагарина (1263)

— Аллея по ул. Гагарина, 2-й этап (1242)

— Аллея Спортсменов в районе стадиона «Нефтяник», 2-й этап (1113)

— Сквер по ул. Свердлова, 3-й этап (1104)

В Жигулёвске:

— Пешеходная зона по ул. Никитина от д. 80 до комбината (левая сторона) (2071)

— Пешеходная зона по ул. Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Никитинская (1243)

— Променад «Морквашинский» от ж/д переезда по ул. Морквашинская до ул. Транспортная (1086)

— Променад «Морквашинский» от ул. Транспортная до дома 55 по ул. Морквашинская (1067)

— Променад «У Дачный-1» в мкр В-3 (1065)

— Пешеходная зона от магазина «Природа» до остановки «Могутовая» (1001)

— Пешеходная зона от ул. Ткачева, 121 до ул. Маяковского (991)

— Детская площадка в с. Солнечная Поляна, пос. «Южный» (983)

— Аллея Славы (территория городского кладбища), благоустройство памятных мест (921)

В Кинеле:

— Общественная территория в районе пересечения ул. Шоссейная и ул. Горячкина, пгт Усть-Кинельский, «Скейт-парк» (2712)

— Общественная территория в районе домов №№ 6 и 8 по ул. Язёвочная, г.о. Кинель (1986)

— Общественная территория г.о. Кинель, мкр. Горный в районе д. 1Б по ул. Центральная (1925)

— пгт Алексеевка, Сквер «Берёзовая роща» в районе д. 25 по ул. Невская», 3 этап (1679)

— Общественная территория г.о. Кинель, мкр. Лебедь, ул. Школьная, 7, 2 этап (1631)

— «Спортивное ядро» в районе ОЦ «Лидер», ул. 27 Партсъезда 5а, 5 этап (1577)

В Октябрьске:

— Пешеходная зона по переулку Больничный от ул. Ленина до ул. Гая (1569)

— Территория СП «Детский сад № 13» ГБОУ СОШ № 9 (1301)

— Пешеходная зона от Александровской аллеи до улицы 3-го Октября,105 (1198)

В Отрадном:

— Сквер на пересечении ул. Пионерская и ул. Отрадная (3592)

— Сквера на пересечении ул. Орлова и ул. Сабирзянова (2528)

— Территория по Первомайскому переулку в районе детского сада № 16 «Ивушка» (1979)

В Похвистнево:

— Общественная территория по ул. А. Васильева, 8, 1 этап (2011)

— Территория, прилегающая к стеле «Я люблю Похвистнево» по ул. Кооперативная (1481)

— Общественная территория по ул. Газовиков в районе дома 15А/4 (1277)

В Чапаевске:

— Восточная часть парка храма С. Радонежского (10181)

— Общественная территория по ул. Ленина, 76 (2483)

В Безенчуке:

— Общественная территория в районе стадиона «Труд» (1368)

— Общественная территория на ул. Тимирязева в районе ГБПОУ «БАТ» (853)

— Детская игровая площадка в микрорайоне «Военный городок» по ул. Быковского, в районе дома № 77 (782)

— Общественная территория на ул. Мамистова в районе домов 75а-79а (703)

— Пешеходная зона по ул. Луговцева от ул. Рабочая до ул. Вокзальная и по ул. Вокзальная от ул. Луговцева до привокзальной площади (492)

В Смышляевке:

— Центральная площадь пгт. Смышляевка (2097)

— Парковая зона, расположенная вдоль дороги между ул. Народная и ул. Дружбы в пгт. Стройкерамика (1880)

Фото: министерство энергетики и ЖКХ СО