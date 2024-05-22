Я нашел ошибку
Главные новости:
В “Саду наличников” гости смогут принять участие в покраске забора, заглянуть со смотровой на строительную площадку, принять участие в аукционе и унести с собой частичку дома Кожевникова.
В Самаре откроется 10 фестиваль Том Сойер Фест
Парковочное пространство рассчитано на 56 мест, шесть из которых отведены для транспортных средств маломобильных посетителей вокзала.
В Самаре автомобильную парковку ж/д вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track
128 пациентов из Самарской области получают помощь Фонда «Круг добра»
128 пациентов из Самарской области получают помощь Фонда «Круг добра»
Центризбирком утвердил логотип единого дня голосования
Центризбирком утвердил логотип единого дня голосования
в Самаре столкнулись два автобуса
В Самаре столкнулись два автобуса
в Нижнем Новгороде Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»
В Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»
70% самарцев подтягивают физическую форму к лету
70% самарцев подтягивают физическую форму к лету
Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
Самарская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Виктором ВАНом Норкиным
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
-0.24
EUR 98.3
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях

22 мая 2024 11:41
122
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях

31 мая в 14.00 во "Всемирный день попугаев" в самарском зоопарке поговорят об этих удивительных птицах!
В Самарском зоопарке содержится 9 видов! Мы расскажем вам, какой попугай самый умный, самый крупный, самый крошечный, о способности птиц запоминать слова и имитировать различные звуки, о семейных отношениях и разнообразии окрасов.
В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина.
Если вы собрались завести дома попугая, но не знаете с чего начать, то смело можете задавать свои вопросы сотруднику зоопарка.

Посещение мероприятия осуществляется по входным билетам в зоопарк.
Адрес: ул. Ново-Садовая, 146.

0+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
22 мая 2024, 11:52
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Праздничная атмосфера в духе славянских традиций! Новости Тольятти
112
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
22 мая 2024, 09:29
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на 24-26 мая
Просим обратить внимание – количество мест на все мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись. Культура
168
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню.
21 мая 2024, 17:39
В губернии разнообразить культурную жизнь помогают учреждения культуры на колесах (автоклубы)
Их главная задача — привезти праздник в каждое село и деревню. Культура
359
В центре внимания
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
107
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
317
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
499
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
2274
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
546
Весь список