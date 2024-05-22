Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях

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31 мая в 14.00 во "Всемирный день попугаев" в самарском зоопарке поговорят об этих удивительных птицах!

В Самарском зоопарке содержится 9 видов! Мы расскажем вам, какой попугай самый умный, самый крупный, самый крошечный, о способности птиц запоминать слова и имитировать различные звуки, о семейных отношениях и разнообразии окрасов.

В программе так же показательное кормление попугаев и занимательная викторина.

Если вы собрались завести дома попугая, но не знаете с чего начать, то смело можете задавать свои вопросы сотруднику зоопарка.



Посещение мероприятия осуществляется по входным билетам в зоопарк.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 146.

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