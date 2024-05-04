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В Самаре подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

4 мая 2024 17:49
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В Самаре подвели итоги областного конкурса "Учитель года"

Торжественная церемония подведения итогов конкурса прошла в зале Самарской государственной филармонии. Участников и финалистов поздравил Дмитрий Азаров. Он отметил, что конкурс традиционно собирает педагогов, которые хотят развиваться, двигаться вперёд и делать больше для России:

- Труд учителя – это высокое служение своей Родине, детям, будущему нашей страны. Насколько это важно, мы видим и сегодня, в эти очень непростые для нашей страны времена. Мы видим, как вчерашние ученики с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Самарской областью в тысячах километров от родной земли, защищают интересы нашей Отчизны, каждого из нас. И каждый из этих воинов, настоящих героев, защитников, когда-то был учеником. И значит, у каждого из них был правильный наставник. Учитель с большой буквы, который воспитал и мужество, и патриотизм, дал и знания, и путёвку в жизнь.

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание образованию, просвещению, созданию возможностей для самореализации каждого гражданина страны, невзирая на возраст, подчеркнул глава региона.

- Внимание Президента, конечно, добавляет нам силы. Мы строим новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. У нас 583 школы только за последнее время охвачены теми или иными видами капитального ремонта. И конечно, эту работу продолжим, несмотря ни на что. Будем новые школы строить, будем создавать инфраструктуру.

С каждым годом "Учитель года" становится и сложнее, и масштабнее. За весь период конкурса в нем приняли участие более 22 тыс. педагогов. В этом году победителем стала Надежда Милославская, педагог по физике из школы им. полного кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка Сызранского района. Учитель будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью. «Учителю года» вручили автомобиль LADA Granta. Педагог поблагодарила руководителя области, организаторов и членов жюри конкурса за высокую оценку ее преподавательской деятельности.

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