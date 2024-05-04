Глава МОК Бах поддержал идею перемирия на время проведения Олимпийских игр

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Глава МОК Томас Бах одобрил идею заморозки вооруженных конфликтов на время проведения Игр в Париже. Однако он признался, что его организация в одиночку не сможет справиться в этом деле.

"Резолюция об олимпийском перемирии исходит из ООН. Тем не менее мы стараемся объединить мир путем спортивных соревнований. Нам важно показать, что мирное существование, несмотря на различные конфликты, все-таки возможно", – заявил Бах в интервью Inside the Games.

Также президент Международного олимпийского комитета подчеркнул, что МОК не в состоянии единолично выдвинуть данную инициативу.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Париже российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе, пишет Смотрим.

Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.