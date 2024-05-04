Я нашел ошибку
Главные новости:
В России резко увеличат штрафы за сбыт самогона
В России резко увеличат штрафы за сбыт самогона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил клуб с 82-летием
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил клуб с 82-летием
На территорию ИК-16 УФСИН России по Самарской области пытались доставить наркотики с помощью кота
На территорию ИК-16 УФСИН России по Самарской области пытались доставить наркотики с помощью кота
В Самаре подвели итоги областного конкурса "Учитель года"
В Самаре подвели итоги областного конкурса "Учитель года"
В Самаре к старту летней оздоровительной кампании и заездам в детские лагеря запланировано обновить целую сеть дорог
В Самаре к старту летней оздоровительной кампании и заездам в детские лагеря запланировано обновить целую сеть дорог
Военные пенсии с 1 октября увеличат на 4,5%
Военные пенсии с 1 октября увеличат на 4,5%
Волонтеры Победы и активисты «Молодой Гвардии» передали пасхальные куличи участникам и зрителям антифашистского форума «Гитары в строю»
Волонтеры Победы и активисты «Молодой Гвардии» передали пасхальные куличи участникам и зрителям антифашистского форума «Гитары в строю»
В Ставропольском районе водитель насмерть сбил женщину
В Ставропольском районе водитель насмерть сбил женщину
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил клуб с 82-летием

4 мая 2024 19:15
120
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил клуб с 82-летием

 - Поздравляю «Крылья Советов», болельщиков и ветеранов команды с Днём Рождения нашего родного клуба! «Крылья» - это наша история, наше настоящее и будущее. Футбольная команда, созданная в Куйбышеве в тяжёлые годы войны, укрепляла дух наших земляков, героически ковавших оружие Победы. И сегодня клуб своей яркой игрой вдохновляет самарцев в их труде на благо развития нашего региона, который вносит весомый вклад в достижение всех целей, стоящих перед страной. Не понаслышке знаю, что успехи «Крыльев» воодушевляют наших земляков, болельщиков команды, которые защищают Отечество в зоне СВО. Сегодня мы гордимся «Крыльями», которые борются за высокие позиции, показывают красивый футбол, проявляют характер и предельную самоотдачу. Уверен, что такие «Крылья» при поддержке верных болельщиков в дальнейшем могут взлететь ещё выше! Успехов и новых побед, КОМАНДА!

Теги: Дмитрий Азаров Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров: "Горд нашей командой, парни показали полную самоотдачу"
31 марта 2024, 12:26
Дмитрий Азаров: "Горд нашей командой, парни показали полную самоотдачу"
Глава Самарского региона прокомментировал "ничью" "Крыльев Советов" с "Зенитом". Футбол в Самаре
2183
«Крылья Советов» завершил зимнюю трансферную кампанию 2024 года
23 февраля 2024, 13:38
«Крылья Советов» завершили зимнюю трансферную кампанию 2024 года
Главной задачей в этот период стало сохранение костяка команды и укрепление ряда позиций в составе. Футбол в Самаре
4586
26 июля 2021, 11:49
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, решение будет в самый последний день. Спорт
1484
В центре внимания
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
3 мая 2024  19:45
В Самаре внесены корректировки в части организации движения транспорта в связи с празднованием 79-й годовщины Победы
1291
Самарцев предупреждают о газовых работах
3 мая 2024  19:37
Самарцев предупреждают о газовых работах
531
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
3 мая 2024  18:24
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
470
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
3 мая 2024  17:54
Пасхальное богослужение в Софийском соборе Самары покажут в прямом эфире
450
В Самаре пройдут репетиции военного парада
3 мая 2024  15:49
В Самаре пройдут репетиции военного парада
501
Весь список