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«Крылья Советов» завершили зимнюю трансферную кампанию 2024 года

23 февраля 2024 13:38
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«Крылья Советов» завершил зимнюю трансферную кампанию 2024 года

ПФК «Крылья Советов» завершил зимнюю трансферную кампанию 2024 года. Главной задачей в этот период стало сохранение костяка команды и укрепление ряда позиций в составе.

№ 25 Кирилл Печенин

Амплуа: защитник

Возраст: 26

Последний клуб: «Оренбург»

Белорусский защитник Кирилл Печенин перешел в «Крылья» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 2,5 года. В РПЛ защитник сыграл 25 матчей и отдал 2 голевые передачи. Всего за клуб белорус провёл 41 игру. Провел три учебно-тренировочных сбора вместе с «Крыльями».

№ 32 Франко Орозко

Амплуа: нападающий

Возраст: 22

Последний клуб: «Ланус»

Франко Орозко родился в городе Каннинг, Аргентина. Воспитанник футбольной академии клуба «Ланус». В 2020 году дебютировал за основную команду аргентинского клуба. Всего провел 95 матчей, забил 13 голов и отметился 9 результативными передачами. Чемпион Южной Америки в составе сборных Аргентины U15 и U17.

Клуб продлил контракты с лидерами команды – Александром Солдатенковым и Фернандо Костанца. Соглашения рассчитаны до конца сезонов 2025/26 и 2027/28 соответственно.

Вернулись из аренд Илья ГрибакинПавел ПоповЕгор ПанковДанил Бельтюков.

«Крылья Советов» и «Локомотив» достигли соглашения о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в московский клуб. Однако игрок продолжит выступать за «Крылья» на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Никита Хлусов арендован «Звездой» из Санкт-Петербурга до конца сезона. Никита Яворский перешел в липецкий «Металлург» на правах аренды.

Хорватский защитник Матео Барач покинул «Крылья Советов». Клуб благодарит Матео за проведенное время и желает успехов в дальнейшей карьере.

Теги: Крылья Советов Футбол

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