Губернатор Самарской Области высказался о поражении «Крыльев» от «Ахмата»

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал поражение «Крыльев Советов» в матче 28-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом», пишет Чемпионат.

«В сегодняшнем матче нашей команде, очевидно, не хватило эмоций, а без эмоций нет футбола.

«Крылья» начали игру активно, потом сбавили темп, но в целом выглядели неплохо. В самой концовке потеряли концентрацию и пропустили контратаку. Казалось, что на второй тайм наша команда выйдет с удвоенной энергией, но, к сожалению, этого не произошло. Как и в первом тайме, не было эмоционального запала, а без этого у «Крыльев» не получается игра. Вспомнить победные матчи нашей команды в нынешнем сезоне — эмоции, волевой настрой, стойкость, готовность держать удар и побеждать, несмотря ни на что. Всего этого «Крыльям» сегодня не хватило.

Уверен, что сегодняшние результат и игра «Крыльев» не устроили не только наших болельщиков, но и команду, тренерский штаб. Поверьте, никто в «Крыльях» не любит проигрывать. Зная Игоря Витальевича, думаю, что первые оценки — предполагаю, что весьма эмоциональные — в разговоре с футболистами им уже сделаны. Не сомневаюсь, что в команде будет предметный разбор этого матча.

Считаю, что надо сделать выводы из поражения от «Ахмата» и готовиться к двум оставшимся матчам чемпионата, в которых соперник будет настроен по максимуму: «Динамо» борется за чемпионство, «Нижний» — за место в Премьер-Лиге. Но и «Крыльям» есть что доказывать, есть ради чего набирать очки — чтобы стремиться к более высоким местам, радовать своих болельщиков. Именно такие задачи ставятся перед командой. Верим в «Крылья»!» — сказал Азаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.