Дмитрий Азаров: "Горд нашей командой, парни показали полную самоотдачу"

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30 марта на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги встречались с "Зенитом", девятикратным чемпионом России, действующим победителем РПЛ.

Волжане на протяжении всего матча на равных боролись с ведущим клубом России. Хозяева вышли вперед уже на 28-й секунде встречи. На 23-й минуте "Зенит" сравнял счет - забил бразилец Артур. Во втором тайме "Крылья" при мощной поддержке болельщиков регулярно атаковали ворота гостей.

Атакующий футбол показывала и питерская команда, но волжане успешно держали оборону. В итоге - 1:1.

Вместе с земляками на трибунах самарский клуб поддерживал губернатор Дмитрий Азаров. После матча глава региона поздравил болельщиков с красивой игрой и успешным результатом, пишет Сова.

- Поздравляю всех болельщиков "Крыльев" с замечательной игрой и результатом нашей команды! Поздравляю и с тем, что у нас такая команда: молодая, показывающая красивый футбол, по-настоящему боевитая, - сказал глава региона. - Я очень горд за нашу команду, которая в матче с ведущим клубом России, мощным клубом с хорошими исполнителями, замечательным тренером, проявила характер, мастерство и добыла очень важную ничью. Сегодня наши парни показали, что они - команда, показали полную самоотдачу. У меня и, думаю, у всех болельщиков нет вопросов ни к одному футболисту Крыльев", все полностью отдались этому матчу.

Главе региона отметил, что у "Крыльев" по ходу матча были шансы победить, но волжанам противостоял очень сильный соперник, лидер российского футбола.

- Обе команды стремились в атаку, показали комбинационный футбол, который нравится зрителям. И думаю, что матч доставил удовольствие всем болельщикам футбола, независимо от того, за какой клуб они болеют, - сказал губернатор.

После матча с "Зенитом" "Крылья" вышли на 7-е место. Следующую игру волжане проведут 6 апреля на выезде против екатеринбургского "Урала' (0+).