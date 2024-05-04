В Самаре к старту летней оздоровительной кампании и заездам в детские лагеря запланировано обновить целую сеть дорог

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В преддверии летней оздоровительной кампании дороги, ведущие к детским лагерям, а также учреждениям санаторного лечения, приводят в порядок на средства профильного нацпроекта



До конца мая, к старту летней оздоровительной кампании и заездам в детские лагеря запланировано обновить целую сеть дорог. Они ведут к лагерям "Волжский Артек", "Полет", "Юность", «Политехник», а также к санаториям, один из которых – "Можайский», где в настоящее время проходят реабилитацию военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения СВО.



Ремонтные работы находятся в активной фазе. Они выполняются на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Прежде, чем заниматься устройством верхнего слоя покрытия, на тех локациях, где основание пришло в негодность, его укрепляют – обустройство выполняется с применением песка и щебня, после чего укладывается слой асфальтобетона марки А32НН.



Кроме того, в рамках реализации профильного нацпроекта подрядная организация производит замену люков смотровых колодцев на современные – антивандальные (с защитой крышек от краж) и антишумовые.



На автодорогах подрядная организация укладывает высокопрочный, соответствующий новому ГОСТу щебеночно-мастичный асфальтобетон – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ). В частности, в конце недели новое покрытие появилось на улице Студеный Овраг. На этом участке площадь работ составляет около 4 000 кв. м.



Чтобы в дальнейшем минимизировать необходимость гарантийного ремонта, на всех этапах обновления дорог заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара и подрядчик непрерывно следят за работами.



К детским оздоровительным лагерям и другим социально значимым учреждениям можно добраться по нескольким дорогам, участки которых охвачены ремонтом. Всего в работе 7 объектов.



Совокупная площадь запланированных работ – порядка 38 тысяч квадратных метров. Общая протяженность дорог, которые преобразятся в ближайшем будущем, – 4,21 км.