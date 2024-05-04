Военные пенсии с 1 октября увеличат на 4,5%

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Увеличение военных пенсий на 4,5% ожидается с 1 октября текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что в настоящее время средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей. По ее словам, последний раз военные пенсии увеличивались 1 октября прошлого года — на 19,5%.

В РФ для военнослужащих действуют особые правила выхода на пенсию. В частности, пенсия за выслугу лет назначается после 20-ти лет службы. Также пенсия может быть назначена в возрасте 45 лет, если общий трудовой стаж составит более 25 лет. Некоторые категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию.