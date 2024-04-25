 С 26 по 29 апреля меняется место прибытия и отправления пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара 

72

С 26 по 29 апреля в связи с работой «Поезда Победы» на железнодорожном вокзале Самара скорые пригородные поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти и Самара – Сызрань прибывать (и отправляться) на первую платформу не будут.

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с первой платформы.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.



Фото: пресс-служба Куйбышевской железной дороги