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 С 26 по 29 апреля меняется место прибытия и отправления пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара 

25 апреля 2024 18:53
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Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с первой платформы.  

С 26 по 29 апреля в связи с работой «Поезда Победы» на железнодорожном вокзале Самара скорые пригородные поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти и Самара – Сызрань прибывать (и отправляться) на первую платформу не будут.

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с первой платформы.  

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 


Фото:  пресс-служба Куйбышевской железной дороги   

Теги: Самара

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