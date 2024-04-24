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Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

24 апреля 2024 11:30
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Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

Сегодня, 24 апреля в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

Трансляцию программы «ГЛАВНАЯ ТЕМА» смотрите:
▪️на телеканалах «Россия» и «Самара - 24»;
▪️на сайте tvsamara.ru;
▪️на страницах ГТРК «Самара» во «ВКонтакте» и в «Одноклассники»;
▪️в telegram и RuTube каналах ГТРК «Самара»;
▪️на ресурсах Правительства Самарской области.

 Главные темы предстоящего эфира:
 Большая вода. Как в регионе справляются с последствиями паводка?
 Высокое давление. Газовиков обязали пересмотреть расценки на обслуживание оборудования. Что делать с уже поступившими платежками?
 Время большого ремонта. Какие дороги ждет реновация в сезон 2024?

 Свои вопросы можно оставлять на сайте в гостевой книге уже сейчас или задать в прямом эфире по телефону 926-11-22.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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