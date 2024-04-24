Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

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Сегодня, 24 апреля в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области



Трансляцию программы «ГЛАВНАЯ ТЕМА» смотрите:

▪️на телеканалах «Россия» и «Самара - 24»;

▪️на сайте tvsamara.ru;

▪️на страницах ГТРК «Самара» во «ВКонтакте» и в «Одноклассники»;

▪️в telegram и RuTube каналах ГТРК «Самара»;

▪️на ресурсах Правительства Самарской области.



Главные темы предстоящего эфира:

Большая вода. Как в регионе справляются с последствиями паводка?

Высокое давление. Газовиков обязали пересмотреть расценки на обслуживание оборудования. Что делать с уже поступившими платежками?

Время большого ремонта. Какие дороги ждет реновация в сезон 2024?



Свои вопросы можно оставлять на сайте в гостевой книге уже сейчас или задать в прямом эфире по телефону 926-11-22.