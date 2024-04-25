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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вопросы избирательного права обсудили участники проекта «Политстарт» в Самаре

25 апреля 2024 17:44
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На площадке Штаба общественной поддержки региона продолжаются обучающие семинары для участников кадрового проекта «Единой России» и кандидатов предварительного голосования.

Проект «ПолитСтарт» обеспечивает обучение и сопровождение новичков в политике, проект даёт молодёжи возможности и чёткое сопровождение во время избирательных кампаний.

«Приятно осознавать, что к избирательным процессам на территории региона существует  значительный интерес, особенно у молодого поколения. И мы, со своей стороны, стараемся всячески  интерес этот поддерживать. Сегодня мы постараемся отразить некоторые аспекты избирательного права, которые в той или иной степени необходимо знать будущим кандидатам», - отметила начальник правового отдела аппарата Избирательной комиссии Самарской области Юлия Авазбекова.

Участники «Политстарта» подробно разобрали систему избирательного права региона, действующее выборное законодательство, а также  юридические особенности формирования пакета документов кандидата в депутаты на выборах в органы местного самоуправления. Особое внимание было уделено юридическим тонкостям предвыборной агитации.

«Мне было интересно узнать о различиях между  мажоритарной и смешанной избирательными системами.  Никогда так подробно не погружалась в этот вопрос», - поделилась участница проекта «Политстарт».

Отметим, что подача заявлений на предварительное голосование «Единой России» продлена до 8 мая. Участники предварительного внутрипартийного отбора  могут зарегистрироваться на сайте кадрового проекта «Политстарт». Сейчас для участия в проекте зарегистрировалось 143 участника из Самарской области.

Для всех участников проекта «ПолитСтарт» будет доступно онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы. Там можно изучать лекционные текстовые и видеоматериалы от опытных социологов и политологов, а по результатам написания итогового теста для победителей предусмотрен очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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