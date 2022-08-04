Дмитрий Азаров передал районным больницам новые машины для оказания неотложной помощи

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Медицинские учреждения Самарской области пополнили новые машины для оказания неотложной помощи жителям. Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, с первых дней работы в должности руководителя региона Дмитрий Азаров ведет системную работу по обновлению специализированного автопарка больниц и поликлиник. С 2019 года суммарно было учреждениям здравоохранения было передано 334 автомобилей. В этом году дополнительно будет передан еще 141 автомобиль.

«Мы продолжаем работу по обновлению автопарка медицинских учреждений, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – За три года благодаря национальному проекту «Здравоохранение», поддержке Самарской области Правительством России практически полностью обновили парк автотранспорта медучреждений. По службе скорой медицинской помощи мы эту работу завершили в прошлом году. И сейчас движемся уверенно, чтобы полностью обновить весь автомобильный парк в целом».

Новые машины предназначены для доставки людей из удаленных сел в центральные районные больницы, медработников к пациентам, транспортировки лекарств и анализов. «Эти автомобили нам очень нужны, потому что в течение многих лет мы не получали новых машин, а старые уже приходят в негодность. Благодаря новым мы сможем повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам из удаленных поселков, а пациентов в ФАПы, офисы врачей общей практики, больницу. В прошлом году мы получили 6 автомобилей. Благодаря поддержке Губернатора мы полностью закрыли потребность в новых автомобилях», – рассказал главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков.

Новые машины поступили и в Волжскую ЦРБ. «Раньше автопарк был очень изношенным, было много простоев, так как машины требовали ремонта. Сейчас мы эту ситуацию исправляем, у нас увеличивается скорость доставки пациентов. В связи с тем, что район у нас достаточно разбросанный, у нас 10 структурных подразделений и 26 ФАПов, нам новые автомобили просто необходимы», – отметил главный врач Сергей Братко.

На новом автомобиле сама будет ездить на вызовы фельдшер Татьяна Безбородова. «Автомобиль был очень нужен, потому что село Шариповка, где я работаю в ФАПе, находится в 40 километрах от Алексеевского отделения и в 70 километрах от Нефтегорской ЦРБ, которая обслуживает также и Алексеевский район. Это сильно облегчит работу и ускорит оказание помощи пациентам, – подчеркнула медработник. – Население в нашей деревне – это в основном пожилые люди, без автомобиля здесь очень сложно, не каждый сможет самостоятельно доехать до ЦРБ».

Дмитрий Азаров также отметил, что текущий год стал рекордным по количеству приобретаемого нового медицинского оборудования – свыше двух тысяч единиц медтехники будет передано в больницы и поликлиники региона. Что крайне важно, продолжается строительство новых учреждений здравоохранения.

«Мы продолжаем строительство новых объектов – идет возведение поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, активно идет строительство нового корпуса детской инфекционной больницы, мы строим новые клинико-диагностические центры сразу в четырех районах области – в Сергиевском, Похвистневском, Кинель-Черкасском и Красноярском, 37 первичных учреждений здравоохранения до конца года мы приведем в порядок. Конечно, мы продолжим работу по проектированию новых медицинских учреждений и модернизации ФАПов», – заверил Глава региона.

Отдельно руководитель области обратил внимание на работу по решению кадровых вопросов в районных больницах: уже в этом году удалось привлечь более 100 врачей по программе «Земский доктор», и около 50 специалистов по программе «Земский фельдшер».

«Все это говорит о том, что внимание к здравоохранению в нашем регионе первостепенное. Самое главное богатство – это люди, их здоровье. Именно поэтому такие масштабные изменения в последние годы происходят в Самарской области в этой сфере, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Мы не закрываем медицинские учреждения, не сокращаем койко-места, как это было когда-то, а наоборот, каждый год открываем новые медучреждения. И эта работа будет продолжена».

Губернатор также напомнил о необходимости сделать прививку в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. «Вы знаете, что угроза распространения ковида нас еще не миновала, новый агрессивный тяжелый штамм получает развитие по всей России, в том числе и в Самарской области. Поэтому еще раз хочу напомнить всем о необходимости привиться сейчас, не дожидаясь осенней прохлады», – обратился с призывом к жителям региона Дмитрий Азаров.

Медработникам он выразил отдельные слова благодарности: «Благодарю врачей, наших замечательных медсестер, медбратьев, средний и младший медицинский персонал, всех, кто сегодня поддерживает наше здравоохранение – водители, техники, электрики, инженеры. Спасибо всем, кто сегодня заботится о жизни и здоровье моих земляков».

Фото: департамент информационной политики СО