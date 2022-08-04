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Дмитрий Азаров передал районным больницам новые машины для оказания неотложной помощи

4 августа 2022 15:21
249
Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров.

Медицинские учреждения Самарской области пополнили новые машины для оказания неотложной помощи жителям. Ключи от 30 автомобилей врачам районных больниц передал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, с первых дней работы в должности руководителя региона Дмитрий Азаров ведет системную работу по обновлению специализированного автопарка больниц и поликлиник. С 2019 года суммарно было учреждениям здравоохранения было передано 334 автомобилей. В этом году дополнительно будет передан еще 141 автомобиль.

«Мы продолжаем работу по обновлению автопарка медицинских учреждений, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – За три года благодаря национальному проекту «Здравоохранение», поддержке Самарской области Правительством России практически полностью обновили парк автотранспорта медучреждений. По службе скорой медицинской помощи мы эту работу завершили в прошлом году. И сейчас движемся уверенно, чтобы полностью обновить весь автомобильный парк в целом».

Новые машины предназначены для доставки людей из удаленных сел в центральные районные больницы, медработников к пациентам, транспортировки лекарств и анализов. «Эти автомобили нам очень нужны, потому что в течение многих лет мы не получали новых машин, а старые уже приходят в негодность. Благодаря новым мы сможем повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам из удаленных поселков, а пациентов в ФАПы, офисы врачей общей практики, больницу. В прошлом году мы получили 6 автомобилей. Благодаря поддержке Губернатора мы полностью закрыли потребность в новых автомобилях», – рассказал главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков.

Новые машины поступили и в Волжскую ЦРБ. «Раньше автопарк был очень изношенным, было много простоев, так как машины требовали ремонта. Сейчас мы эту ситуацию исправляем, у нас увеличивается скорость доставки пациентов. В связи с тем, что район у нас достаточно разбросанный, у нас 10 структурных подразделений и 26 ФАПов, нам новые автомобили просто необходимы», – отметил главный врач Сергей Братко.

На новом автомобиле сама будет ездить на вызовы фельдшер Татьяна Безбородова. «Автомобиль был очень нужен, потому что село Шариповка, где я работаю в ФАПе, находится в 40 километрах от Алексеевского отделения и в 70 километрах от Нефтегорской ЦРБ, которая обслуживает также и Алексеевский район. Это сильно облегчит работу и ускорит оказание помощи пациентам, – подчеркнула медработник. – Население в нашей деревне – это в основном пожилые люди, без автомобиля здесь очень сложно, не каждый сможет самостоятельно доехать до ЦРБ».

Дмитрий Азаров также отметил, что текущий год стал рекордным по количеству приобретаемого нового медицинского оборудования – свыше двух тысяч единиц медтехники будет передано в больницы и поликлиники региона. Что крайне важно, продолжается строительство новых учреждений здравоохранения.

«Мы продолжаем строительство новых объектов – идет возведение поликлиники на 700 посещений в смену в Куйбышевском районе Самары, активно идет строительство нового корпуса детской инфекционной больницы, мы строим новые клинико-диагностические центры сразу в четырех районах области – в Сергиевском, Похвистневском, Кинель-Черкасском и Красноярском, 37 первичных учреждений здравоохранения до конца года мы приведем в порядок. Конечно, мы продолжим работу по проектированию новых медицинских учреждений и модернизации ФАПов», – заверил Глава региона.

Отдельно руководитель области обратил внимание на работу по решению кадровых вопросов в районных больницах: уже в этом году удалось привлечь более 100 врачей по программе «Земский доктор», и около 50 специалистов по программе «Земский фельдшер». 

«Все это говорит о том, что внимание к здравоохранению в нашем регионе первостепенное. Самое главное богатство – это люди, их здоровье. Именно поэтому такие масштабные изменения в последние годы происходят в Самарской области в этой сфере, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Мы не закрываем медицинские учреждения, не сокращаем койко-места, как это было когда-то, а наоборот, каждый год открываем новые медучреждения. И эта работа будет продолжена».

Губернатор также напомнил о необходимости сделать прививку в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. «Вы знаете, что угроза распространения ковида нас еще не миновала, новый агрессивный тяжелый штамм получает развитие по всей России, в том числе и в Самарской области. Поэтому еще раз хочу напомнить всем о необходимости привиться сейчас, не дожидаясь осенней прохлады», – обратился с призывом к жителям региона Дмитрий Азаров.

Медработникам он выразил отдельные слова благодарности: «Благодарю врачей, наших замечательных медсестер, медбратьев, средний и младший медицинский персонал, всех, кто сегодня поддерживает наше здравоохранение – водители, техники, электрики, инженеры. Спасибо всем, кто сегодня заботится о жизни и здоровье моих земляков».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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