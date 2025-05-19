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Для пациентов с низким уровнем холестерина попросили бесплатных лекарств

19 мая 2025 11:14
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Для пациентов с низким уровнем холестерина попросили бесплатных лекарств

Пациентам с низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (дислипидемией) в России не положены бесплатные лекарства, обратили внимание во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Чтобы обеспечить больных с этим заболеванием, которые относятся к группе людей экстремального и очень высокого сердечно-сосудистого риска, пациентская организация предлагает включить лекарства для терапии дислипидемии в федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сейчас препаратов для пациентов с дислипидемией в документе нет, из федерального бюджета они не закупаются.

По подсчетам ВСП, для обеспечения препаратами 11,5 тыс. пациентов экстремального сердечно-сосудистого риска, то есть перенесших два и более сердечно-сосудистых события в течение двух лет, требуется почти 4 млрд рублей. А для лекарственного обеспечения почти 6 тыс. больных очень высокого сердечно-сосудистого риска с семейной гиперхолестеринемией — еще почти 2 млрд рублей.

Перечень пациентов для включения в федеральный проект формирует Минздрав, рассказал глава проектов ВСП Андрей Федоров. По его словам, министерство включило в него наиболее критичные с точки зрения смертности состояния.

«Для получения терапии по федеральному проекту пациент обязательно должен находиться под диспансерным наблюдением, то есть перенести острое событие или операцию», — добавил он.

В России, по данным пациентской организации, лидирующие позиции по вкладу в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимают нарушения липидного обмена (дислипидемии), лежащие в основе прогрессирования атеросклероза.

«Больные с этим заболеванием сейчас находятся за периметром льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта», — отметили там.

Решение данной проблемы, подчеркнули в ВСП, особо актуально для достижения целей по увеличению продолжительности жизни, пишут "Известия".

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