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Для пациентов и медработников областного гепатологического центра созданы новые условия

15 марта 2024 16:44
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Теперь центр размещается на базе новой поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь.

Теперь центр размещается на базе новой поликлиники Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь. Современное здание возведено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Центр объединяет службу помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Специалисты гепатологического центра принимают пациентов по направлениям из поликлиник с предварительным или установленным диагнозом «хронический вирусный гепатит» или «цирроз печени вирусной этиологии». После проведения экспертного совета пациента направляют на противовирусную терапию.

«Областной гепатологический центр на базе больницы № 10 начал работать весной 2023 года. За год консультации получили свыше 4000 пациентов с вирусными гепатитами и циррозом печени вирусной этиологии или с подозрением на них. Специалисты центра назначают противовирусную терапию, проводят необходимые обследования, корректируют лечение», - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 10 Елена Стребкова.

За счет средств областного бюджета в центр поставлен инновационный УЗИ-аппарат для диагностики заболеваний печени - фиброскан. Оборудование помогает не только оценить степень фиброза печени, но и степень жировой фильтрации органа. Это особенно важно для оказания помощи пациентам с избыточной массой тела, сахарным диабетом, нарушением толерантности к глюкозе. За время работы на оборудовании проведено более 200 исследований.

Врачи напоминают: для эффективного лечения пациентам необходимо не только принимать лекарственные препараты, которые назначил врач, но и вести здоровый образ жизни - правильно питаться и отказаться от всех вредных привычек – курения и алкоголя, которые разрушают печень также агрессивно, как вирус гепатита.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков   

Теги: Медицина Самара

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