Диетолог Анжелика Дюваль: употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет

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Регулярное употребление чеснока поможет укрепить здоровье и продлить жизнь на 10 лет. Об этом в понедельник, 31 октября, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль, сообщают "Известия".

«Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы», — рассказала она телеканалу «Москва 24».

Дюваль добавила, что чеснок способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшению пищеварения. По ее словам, здоровый кишечник — залог долголетия, поскольку он отвечает за то, как организм усваивает витамины и минеральные вещества.

Кроме того, в чесноке содержится много хрома, который, по словам диетолога, защищает от развития диабета, и молибдена, необходимого для регулирования обменных процессов.

Эксперт посоветовала употреблять чеснок в сыром виде, так как при термической обработке большинство полезных веществ нейтрализуется.

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