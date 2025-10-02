Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»

144

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, врач детский кардиохирург отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Сергей Шорохов:



"Врожденный порок сердца — дефект в структуре сердца или крупных сосудов, присутствующий с рождения. По статистике на 1000 родившихся детей, 8-10 имеют врожденный порок сердца.



На формирование заболевания могут влиять многие факторы:

наследственная предрасположенность

вредные привычки родителей

перенесенные инфекционные, вирусные заболевания во время беременности

возраст родителей и тд.



В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография. С 18 до 20 недель у ребёнка уже можно уже заподозрить врожденный порок сердца. При таком исходе ребёнок обязательно должен родиться под присмотром врачей-кардиохирургов.



Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденный порок сердца. При выявлении заболевания, сопровождающегося серьезным нарушением гемодинамики, влияющего на развитие ребенка и угрожающего жизни, операция проводиться как можно раньше, иногда в первые дни жизни ребенка. При пороках, которые не влияют значительно на рост и развитие ребенка, операция может проводиться позже.



Если считаете, что у ребенка есть проблемы с сердцем, то Вы можете пройти эхокардиографическое исследование и обратиться за консультацией к детскому врачу-кардиологу".

Фото: минздрав СО