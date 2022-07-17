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Частные клиники России могут ввести санкции за неявку на запланированный прием

17 июля 2022 10:56
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Частные клиники России могут ввести санкции за неявку на запланированный прием

Частные клиники России могут ввести санкции за неявку на запланированный прием, отказ пациента от плана лечения и другие нарушения правил поведения пациентов.

Российское законодательство позволяет частным медицинским клиникам «подстраховать» себя в ситуациях, когда пациент не приходит на запланированный прием, предупреждая об этом слишком поздно, или отказывается от уже начатого лечения. Об этом сообщает «Оргмед-Консультант» (компания, специализирующаяся на систематизации медицинской нормативно-правовой документации).

Для этого медицинской организации стоит только внести в договор об оказании платных медицинских услуг положение о задатке. По сути, это — предоплата, которую будут вносить пациенты, обезопасив тем самым финансово медицинскую компанию.

Все дело в том, что у пациента есть не только права, но и обязанности. В договор платных медицинских услуг может быть включен пункт о предупреждении об обстоятельствах, мешающих выполнению обязательств клиники и реализации услуги. В том числе пункт, обязывающий пациента сообщать клинике о невозможности прийти на прием за определенное количество часов. Прописаны в договоре могут быть и другие правила поведения пациента.

Основанием для введения санкций за невыполнение плана лечения, прописанного в договоре, по вине пациента (он не выполнил необходимые исследования, не посетил врача-специалиста, консультация которого была обязательна для дальнейшего лечения) или отказ от запланированного визита могут быть Правила Внутреннего Распорядка клиники.

Разработать их по мнению юристов «Оргмед-Консультанта» можно, основываясь на ст. 27 ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которой, граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в медицинских организациях.

«Во исполнение обязанностей каждой из сторон, клиника в праве включить пункт об обеспечительной мере, — внесение пациентом Задатка. (ст. 380 ГК РФ)», — сообщают юристы.

Однако понятие «задаток» должно быть расшифровано, только в этом случае, появляется гарантия того, что сторона по договору согласна с его условиями и исполнит свои обязательства. «В доказательство этого пациент платит определенную денежную сумму. В случае невыполнения пациентом своих обязанностей, клиника в праве оставить эту сумму себе», — утверждают юристы.

При этом, если в том, что договор не исполнен виноват получатель задатка, то денежная сумма, внесенная плательщиком возвращается ему в двойном размере (п. 2 ст. 381 ГК РФ)
Таким образом, задаток защищает интересы обеих сторон договора, а следовательно не может расцениваться, как условие договора, ущемляющее права пациента. Этим задаток отличается от неустойки (ст. 330 ГК РФ), обеспечительного платежа (п. 2 ст. 381.1 ГК РФ) или залога (п. 1 ст. 334 ГК РФ), защищающих только одну сторону, ту, которая может требовать обеспечительную меру, т.е. клинику, пишет Обозрение.

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