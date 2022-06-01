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Бригада врачей из Самарской области оказывает медпомощь жителям ДНР

1 июня 2022 17:44
188
Они в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное.

Бригада медицинских работников из Самарской области в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное. Врачи-добровольцы вместе с сотрудниками отраслей ЖКХ, строительство, дорожное хозяйство командированы для профессиональной помощи в ДНР.

Напомним, 27 мая Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава Администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. В подписании соглашения также участвовал Глава ДНР Денис Пушилин. В соответствии с документом Самарская область будет содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из государственных учреждений здравоохранения региона, в том числе, врач-хирург, врач-педиатр, врач общей практики (семейный врач), врач-травматолог-ортопед, врач-офтальмолог, врач-терапевт-участковый, а также водители санитарного автотранспорта. При этом в учреждениях, где работают специалисты, оказание медпомощи по их профилям сохранилось в необходимом объеме, чтобы и жители

Самарской области также получали своевременно качественную медпомощь.
Врачи работают в местной поликлинике и, как отмечают, их помощь более, чем востребована. Бригада обеспечена санитарным транспортом.

С администрацией Центральной городской больницы г. Снежное на постоянной основе взаимодействуют руководство и специалисты министерства здравоохранения Самарской области, при необходимости решаются вопросы командирования медработников других специальностей, а также возвращения специалистов в регион.
Возглавляет бригаду медработников главный врач Самарской городской больницы № 8, врач-хирург Сергей Дергаль. Стаж работы в здравоохранении Сергея Владимировича более 15 лет. Он окончил Самарский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, работал врачом хирургом в Клиниках СамГМУ, Самарской городской больнице № 8, Самарском областном клиническом онкологическом диспансере, заместителем главного врача по хирургии Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова. Более 2 лет Сергей Владимирович возглавляет больницу № 8 Самары.

«Мы находимся в командировке с гуманитарной миссией. Для медицинских работников оказывать помощь - это профессиональный долг, - отметил Сергей Владимирович. – И я, и все мои коллеги откликнулись на предложение принять участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное, потому что по-другому не можем. Наша помощь действительно востребована. Мы ведем прием жителей в поликлинике, оказываем необходимую первичную-медико-санитарную помощь. В день амбулаторно принимаем порядка 120 пациентов. Оказываем не только медицинскую, но, можно сказать, и психологическую помощь, всем сейчас нужна и важна поддержка. При необходимости также помогаем коллегам в стационаре, участвуем в проведении операций, консультируем госпитализированных больных. С руководством и коллегами местной больницы у нас полное взаимопонимание».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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Здравоохранение
Они в эти дни оказывает помощь жителям города Снежное.
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