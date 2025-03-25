Более 900 исследований на новом оборудовании провели специалисты Тольяттинской поликлинике №3

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Ранняя диагностика заболеваний: в Тольяттинской поликлинике №3 специалисты провели более 900 исследований на новом оборудовании



В рамках реализации национального проекта "Продолжительная активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 поставлено современное медицинское оборудование экспертного класса для ультразвуковых исследований. С февраля текущего года специалисты выполнили на нём более 900 исследований.



Новое оборудование позволяет проводить точную своевременную диагностику.



«Новый УЗИ-аппарат оснащен 4 специализированными датчиками: конвексным, линейным, трансвагинальным и кардиологическим. Это позволяет проводить широкий спектр исследований с высокой точностью и детализацией. Ранняя диагностика заболеваний позволяет начать лечение на начальной стадии, что значительно повышает шансы на выздоровление», - рассказал главный врач поликлиники Сергей Михайлов.



В день проводится около 30 ультразвуковых исследований. На новом оборудовании работают два специалиста:



Врач УЗИ Вера Кожевникова – выполняет исследования внутренних органов, включая щитовидную железу, молочные железы, брюшную полость, почки, а также диагностику коленного сустава.



Врач функциональной диагностики Олеся Балезина – специализируется на проведении эхокардиографии.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО