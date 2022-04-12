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Более 85 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию за три месяца

12 апреля 2022 16:29
86
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время.

В поликлиниках Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной - для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. За три месяца медосмотры прошли уже более 85 тысяч жителей региона.

«Проведение диспансеризации и профилактических осмотров очень важны для раннего выявления сердечно–сосудистых, онкологических и многих других заболеваний, — подчеркнул главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин. — За три месяца 2022 года профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли 86 718 жителей Самарской области. В результате диспансеризации впервые было выявлено 135 злокачественных новообразований, в том числе, 43 случая рака молочной железы (из них 41 – в ранних стадиях), 39 случаев рака кожи (из них 34 в 1-2 стадиях), 15 случаев рака предстательной железы, 12 случаев колоректального рака. Более 800 человек были направлены на консультацию к врачу онкологу в связи с подозрением на онкологическое заболевание».

Кроме того, по данным специалистов в ходе диспансеризации у жителей Самарской области впервые были выявлены следующие хронические неинфекционные заболевания: сахарный диабет – 199 случаев, болезни системы кровообращения – 3758, болезни органов дыхания – 632, в том числе, 94 случая хронической обструктивной болезни легких; болезни органов пищеварения – 858. Почти у 4000 человек выявлен высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.

Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время. Также доступна дистанционная запись на портале Госуслуги. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

 

Фото:    пресс-служба департамента информационной политики СО

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Здравоохранение
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться по телефону своей поликлиники и записаться на удобное время.
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Более 85 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию за три месяца
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