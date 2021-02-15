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Более 800 юных пациентов Отрадненской больницы уже получили помощь на новом оборудовании

15 февраля 2021 22:07
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В Отрадненскую  городскую больницу в 2020 году поступило новое оборудование: электрокардиограф  и авторефрактометр.

В рамках национального проекта «Здравоохранение»  в  Отрадненскую  городскую больницу в 2020 году поступило новое оборудование: электрокардиограф  и авторефрактометр.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно.

Так, на новом электрокардиографе уже обследовали 345 маленьких жителей Отрадного.

Более 500 юных пациентов прошли обследование на новом авторефрактометре.  Исследование рефракции (остроты зрения) с помощью авторефрактометра  существенно облегчает работу офтальмолога и оптометриста, так как  позволяет в короткий срок определить рефракцию с достаточной степенью точности.

«На основании полученных результатов мы можем выявить близорукость, дальнозоркость и астигматизм, а после — выписать рецепты на контактные линзы или очки, — рассказала врач-офтальмолог Марина Стороженкова. —  Авторефрактометр используется и для обследования взрослых пациентов, но основная категория — дети».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

 

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Комментарии

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15 февраля 2021  22:07
В Отрадненскую  городскую больницу в 2020 году поступило новое оборудование: электрокардиограф  и авторефрактометр.
Более 800 юных пациентов Отрадненской больницы уже получили помощь на новом оборудовании
 В Отрадненскую  городскую больницу в 2020 году поступило новое оборудование: электрокардиограф  и авторефрактометр. Здравоохранение
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