Более 800 юных пациентов Отрадненской больницы уже получили помощь на новом оборудовании

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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Отрадненскую городскую больницу в 2020 году поступило новое оборудование: электрокардиограф и авторефрактометр.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно.

Так, на новом электрокардиографе уже обследовали 345 маленьких жителей Отрадного.

Более 500 юных пациентов прошли обследование на новом авторефрактометре. Исследование рефракции (остроты зрения) с помощью авторефрактометра существенно облегчает работу офтальмолога и оптометриста, так как позволяет в короткий срок определить рефракцию с достаточной степенью точности.

«На основании полученных результатов мы можем выявить близорукость, дальнозоркость и астигматизм, а после — выписать рецепты на контактные линзы или очки, — рассказала врач-офтальмолог Марина Стороженкова. — Авторефрактометр используется и для обследования взрослых пациентов, но основная категория — дети».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников