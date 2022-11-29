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Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
Более 800 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
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Более 800 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

29 ноября 2022 14:28
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Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.

Служба профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией Самарской области проводит активную профилактическую работу. Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, лекции и другие просветительские акции. В этом году тестирование на ВИЧ-инфекцию уже прошли более 800 000 жителей.

Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Также проверить свой ВИЧ-статус можно на выездных мероприятиях областного СПИД-центра.

Как отмечают специалисты, проходить тестирование важно всем, чтобы быть уверенным в своем здоровье.

«Представителям ряда профессий, которые при работе непосредственно контактируют с кровью и биологическими жидкостями – врачам, лаборантам, медицинским сёстрам, – анализ крови на ВИЧ-инфекцию следует делать ежегодно. Особенно важно тестирование для лиц, контактирующих с ВИЧ-инфицированными, в том числе в быту. Людям, имеющим регулярные половые контакты с ВИЧ-инфицированным, нужно обследоваться каждые три месяца, даже при условии постоянного использования презерватива. Обследоваться на ВИЧ также нужно беременным женщинам на ранних сроках – при обращении в женскую консультацию. При отрицательном результате тестирование повторяют в третьем триместре беременности, чтобы исключить период «окна». Риск инфицирования есть у каждого! Именно поэтому важно знать, помнить и принимать меры профилактики ВИЧ-инфекции, и регулярно тестироваться на ВИЧ-инфекцию, чтобы быть уверенным в своем здоровье», - подчеркнула заведующая отделением эпидемиологии Гюзель Садыкова.

Особое внимание медработники уделяют работе с молодыми людьми.
«Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, особенно важно знать свой ВИЧ-статус. Сдать тест на ВИЧ – это значит сохранить своё здоровье и обеспечить здоровье будущему поколению», - отметила Гюзель Бикьяновна.

В настоящее время на территории области проживает более 37 тысяч лиц, инфицированных ВИЧ. Сегодня важно понимать, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска и уже давно распространяется в общей популяции среди социально благополучного населения.

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в подразделениях СПИД-центра по следующим адресам:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226
8(846) 374-31-80

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а
(84635) 6-55-99

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25
8(8482) 79-00-64

г. Тольятти, ул. Зеленая, 15
8(8482) 58-18-72

г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41
+7 987 935 72 45

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.
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