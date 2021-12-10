Более 8 тысяч пациентов прошли обследования в центре амбулаторной онкопомощи Тольяттинской поликлиники 

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Почти год назад в Тольятти на базе клинической поликлиники № 3 был открыт центр амбулаторной онкологической помощи, главная задача которого - повысить доступность комплексной медицинской помощи для людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

Одним из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, является борьба с онкологическими заболеваниями. Развитие системы здравоохранения, усиление работы по раннему выявлению заболеваний, активное использование современного оборудования и новых методов лечения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарской области созданы и успешно работают 4 центра амбулаторной онкологической помощи – на базе Самарской городской больницы № 8, Самарской городской больницы № 4, Тольяттинской городской поликлиники № 3, в Сызрани в подразделении онкодиспансера. В этом году будут созданы два новых центра амбулаторной онкологической помощи - в больницах № 6 и № 7 Самары.

Такие центры оснащены современным оборудованием для диагностики и лечения.

«Наш центр оснащен двумя аппаратами УЗИ экспертного класса, двумя рентгенодиагностическими установками, у нас установлены цифровой маммограф, эндоскопическое оборудование, развернута клинико-диагностическая лаборатория, что позволяет нам выявлять онкологические заболевания на раннем этапе», - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Тольяттинской городской поликлиники №3 Зульфия Ермолаева.

Как сообщил заведующий центром амбулаторной онкологической помощи поликлиники №3 Тольятти Сергей Гаркавый, за время работы центра принято более восьми тысяч пациентов.

«Онкологические заболевания были выявлены у 235 пациентов, большую долю занимают пациенты с выявленной первой и второй стадией, что говорит о том, что у этих людей есть возможность на полное излечение от этого заболевания», - подчеркнул Сергей Николаевич.

Специалисты предупреждают, что при наличии жалоб и симптомов важно своевременно обращаться к участковому врачу, проходить по направлению обследования для раннего выявления онкологических заболеваний в центрах амбулаторной онкологической помощи. Новое диагностическое оборудование, которым оснащаются ЦАОПы в рамках нацпроекта, позволяет обеспечить качественное обследование и выявление патологии на самой ранней стадии.

«За 10 месяцев этого года ЦАОПы посетили более 31 000 жителей Самарской области, из них 1680 человек были отправлены на дообследование в специализированные учреждения. Проведено более 9000 маммографических и свыше 10 000 эндоскопических исследований», - отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО