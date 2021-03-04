Более 2100 пациентов обследовано на гамма-камере, поставленной в Самарский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Самарский областной клинический онкологический диспансер поступает новое оборудование. Так, в конце 2019 года в радиоизотопной лаборатории появился новый ОФЭКТ-томограф — система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В 2020 году на новом оборудовании обследовано более 2100 пациентов.

Одним из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, является борьба с онкологическими заболеваниями. В развитии системы здравоохранения, усилении работы по раннему выявлению заболеваний, активном использовании современного оборудования и новых методов лечения, в том числе, стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«За 2020 год на новом аппарате, полученном по национальному проекту, проведены исследования преимущественно пациентам с подозрением на патологию костной системы, — отметила заведующая лабораторией радиоизотопной (радионуклидной) диагностики Юлия Шубина. — Благодаря бесперебойной работе аппаратуры удалось в общей сложности снизить время ожидания исследования. Получение изображений позволяет на ранних стадиях выявлять вторичные изменения в костях и корректировать план дальнейшего обследования и своевременного лечения».

Новое оборудование обладает целым рядом характеристик, необходимых для работы радиоизотопной лаборатории Самарского областного клинического онкологического диспансера. Система ориентирована на проведение статических и динамических исследований в онкологии. Гамма-камера оснащена цифровым детектором, который позволяет видеть молекулярную структуру изучаемого органа. Исследование на томографе назначается врачом-онкологом по направлению из поликлиники по месту жительства и при наличии полиса ОМС.

«Обновление диагностической базы позволяет наращивать объемы медицинской помощи пациентам, способствует раннему выявлению опухолей и профилактике онкологических заболеваний, — подчеркивает главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Всего за время реализации национального проекта в Самарский онкологический диспансер поступило более 100 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2021 году планируется поставка 40 единиц нового медицинского оборудования, направленного на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО